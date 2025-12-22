Il Comune ha incontrato la città: il punto su progetti e futuro. Galleria fotografica 

  • Redazione
  • Dicembre 22, 2025
  • Attualità
  • Letto 30

    • Si è svolto al Teatro Caio Melisso Carla Fendi l’incontro pubblico “Spoleto 2025: il Comune incontra la città”, promosso dall’amministrazione comunale come momento di informazione e confronto diretto con la cittadinanza. I componenti della Giunta Sisti hanno illustrato risultati, cantieri avviati e priorità, tracciando allo stesso tempo le prospettive future della città.

    Dalle infrastrutture alla rigenerazione urbana, dalla cultura al sociale, passando per sicurezza, turismo, ambiente e innovazione digitale: un bilancio dei quattro anni di mandato, condiviso con i cittadini presenti.

    Di seguito, una galleria fotografica che racconta i volti, gli interventi e i momenti  dell’incontro.

    Spoleto 2025: il Comune incontra la città. La diretta scritta

    Share

    Articolo precedente

    Spoleto 2025: il Comune incontra la città. La diretta scritta

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️