Il Comune ha incontrato la città: il punto su progetti e futuro. Galleria fotografica 

Si è svolto al Teatro Caio Melisso Carla Fendi l’incontro pubblico “Spoleto 2025: il Comune incontra la città”, promosso dall’amministrazione comunale come momento di informazione e confronto diretto con la cittadinanza. I componenti della Giunta Sisti hanno illustrato risultati, cantieri avviati e priorità, tracciando allo stesso tempo le prospettive future della città.

Dalle infrastrutture alla rigenerazione urbana, dalla cultura al sociale, passando per sicurezza, turismo, ambiente e innovazione digitale: un bilancio dei quattro anni di mandato, condiviso con i cittadini presenti.

Di seguito, una galleria fotografica che racconta i volti, gli interventi e i momenti dell’incontro.