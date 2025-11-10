Il Comune di Spoleto vince il Premio Emas 2025 “Per la Dichiarazione Ambientale più efficace”

Il Comune di Spoleto ha ottenuto il Premio Emas Italia 2025 “Per la Dichiarazione Ambientale più efficace”. Il riconoscimento, promosso dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, premia le realtà che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo.

A ritirare il premio per il Comune di Spoleto a Rimini nell’ambito della Fiera Ecomondo c’era l’assessora alla transizione ecologica ed energetica Agnese Protasi.

Il Comune di Spoleto sta realizzando, attraverso la piattaforma INDACO https://shorturl.at/KNFpL, una versione digitale della Dichiarazione Ambientale per far conoscere le attività e le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale in tema di salvaguardia dell’ambiente, miglioramento della qualità della vita, vivibilità della città e del territorio.

La piattaforma, che sarà comunque affiancata dalla Dichiarazione ambientale in formato pdf scaricabile dal sito dell’Ente https://shorturl.at/Pm48x, consentirà di restituire al cittadino i dati ambientali in una versione grafica di facile lettura. Di fatto, attraverso la consultazione del cruscotto di indicatori, sarà possibile conoscere le buone pratiche seguite dall’Ente in tema di risparmio energetico, gestione dei rifiuti, qualità dell’aria e dell’acqua, inquinamento acustico e impatto sulla natura.

Questa la motivazione del Premio “Dichiarazione Ambientale di facile consultazione grazie all’utilizzo di un indice laterale di colori differenti associati agli argomenti trattati all’interno del documento. Basandosi sui principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’amministrazione ha potenziato l’infrastruttura informatica con il software INDACO (INDicatori di Compliance Ambientale), accessibile sia internamente, per la gestione del Sistema Gestione Ambientale, che dall’esterno, da parte degli stakeholders per la consultazione dei contenuti della Dichiarazione ambientale, dematerializzando di fatto il documento cartaceo”.

“Il Premio Emas 2025 è un riconoscimento importante al lavoro che stiamo portando avanti in tema di sostenibilità ambientale e innovazione – sono state le parole dell’assessora Agnese Protasi – Con la piattaforma INDACO stiamo rendendo sempre più accessibili e comprensibili ai cittadini le informazioni relative alla qualità ambientale del nostro territorio, promuovendo al tempo stesso una cultura condivisa della sostenibilità. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge uffici comunali, tecnici e cittadini attenti e consapevoli: una comunità che crede nella tutela dell’ambiente come investimento per il futuro e per la qualità della vita di tutti”.

Entrato a far parte della élite dei Comuni virtuosi in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile grazie al riconoscimento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), il Comune di Spoleto ha vinto il Premio Emas Italia anche nel 2019 per le “Iniziative di comunicazione EMAS verso clienti e fornitori”.