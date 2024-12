Il Comune di Spoleto ricorda Thomas Schippers

Questa mattina l’assessore alla valorizzazione delle cultura, Danilo Chiodetti ha deposto una corona di fiori in piazza Duomo sulla lapide che raccoglie le ceneri di Thomas Schippers nel 47° anniversario dalla sua scomparsa. “Thomas Schippers è stato tra i protagonisti di maggior rilievo del Festival dei Due Mondi – ha dichiarato l’assessore Chiodetti – che ha vissuto intensamente Spoleto, amandola al punto di voler legare il suo nome e la sua arte per sempre a quello della città. Piazza Duomo, che ha accolto ed esaltato una figura di straordinario rilievo come Schippers, protegge e custodisce ancora oggi la sua memoria permettendoci di ricordare alcune delle pagine più importanti della storia culturale della nostra Città”.