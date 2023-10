Il Comune di Spoleto premiato per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico

Il riconoscimento ritirato dal sindaco Andrea Sisti in occasione del “GSE Road Show – Diamo energia al cambiamento”. La scuola media “F. Leonardi” sarà in un edificio ad elevata efficienza energetica

Partito da Lecco lo scorso 28 settembre, il “GSE Road Show – Diamo energia al cambiamento”, iniziativa organizzata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE con l’obiettivo di favorire l’accelerazione della transizione energetica sul territorio italiano, è proseguito oggi con la tappa che si è svolta a Perugia.

Questa mattina, nel Salone d’onore di Palazzo Donini, il Comune di Spoleto è stato premiato quale esempio virtuoso tra gli Enti Locali che stanno realizzando progetti di riqualificazione del proprio patrimonio pubblico.

Nello specifico il sindaco Andrea Sisti, alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dei rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, ha ritirato il premio in virtù degli interventi che l’amministrazione comunale sta realizzando nella scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano.

“ In questa fase di riqualificazione degli edifici scolastici, l’impegno dell’amministrazione è di far sì che le famiglie possano far rientrare i propri figli in plessi non solo adeguati sotto l’aspetto sismico, ma anche in regola con le esigenze dettate dal cambiamento climatico e dal risparmio energetico – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Il finanziamento ottenuto è solo un primo risultato in questa direzione. Il nostro impegno è di continuare a lavorare seriamente affinché ne possano seguire degli altri”.

Nel mese di agosto il Comune di Spoleto ha infatti ottenuto dal GSE sul conto termico, un ulteriore finanziamento di € 888.886,45 per far sì che la scuola abbia le caratteristiche di edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè sia un edificio ad elevata efficienza energetica.