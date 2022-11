Il Comune di Spoleto premia Mirko Gori

Il kickboxer spoletino si è laureato nuovamente campione del mondo di K1 lo scorso ottobre

“Al plurimo campione del mondo di K1 (professionisti) Mirko Gori. Il Comune di Spoleto ringrazia per l’impegno profuso nell’attività sportiva e per gli ottimi risultati conseguiti”.

Questo il testo contenuto nella targa che, stamattina, il sindaco Andrea Sisti ed il vicesindaco Stefano Lisci hanno consegnato a Mirko Gori, il kickboxer spoletino laureatosi nuovamente Campione del mondo di K-1 lo scorso ottobre, per la XFC (Xtreme Fighter Champion), al termine dell’incontro con l’atleta uzbeko Zokirbkou Yan.

Gori, presente alla premiazione insieme alla famiglia, è riuscito all’età di 48 anni a conquistare il suo quinto titolo Mondiale, nella quinta federazione e nella quinta diversa categoria di peso.

“Lo sport insegna la disciplina – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – e questo è molto importante per la crescita e l’educazione dei ragazzi. Come amministrazione comunale stiamo cercando di investire nello sport e promuovere le diverse discipline sportive praticate nella nostra città. Si tratta di un aspetto che ha una valenza anche dal punto di vista della promozione del territorio. Avere dei campioni in grado di trasmettere l’importanza del sacrificio e dell’impegno, aiuta sicuramente a far arrivare con maggiore immediatezza questo messaggio”.