Il Comune di Spoleto patrocina Umbria Pride 2022

Sabato 25 a Perugia saranno presenti l’assessore Danilo Chiodetti e la vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti

Saranno l’assessore Danilo Chiodetti e il vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti a partecipare alla manifestazione Umbria Pride 2022, in programma sabato 25 giugno a Perugia.

Organizzata dall’associazione Omphalos LGBTI Life Perugia, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Spoleto, che sarà quindi presente al corteo che si svolgerà nel centro storico di Perugia.

“Abbiamo dato seguito alla richiesta del presidente dell’associazione Stefano Bucaioni – ha spiegato l’assessora al benessere e innovazione sociale Luigina Renzi – perché ​riteniamo doveroso essere al fianco di chi agisce per promuovere e garantire i diritti umani e civili. Come amministrazione comunale siamo per la rimozione delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere e, in quest’ottica, patrocinare una manifestazione come Umbria Pride 2022, garantendo al contempo la nostra presenza istituzionale è uno dei modi con cui possiamo ribadire la nostra posizione”.