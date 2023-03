Il Comune di Spoleto ha una nuova dirigente

Patrizia Tedeschi nuova responsabile della “Pianificazione economico-finanziaria per lo Sviluppo sostenibile”

È la dott.ssa Patrizia Tedeschi la nuova dirigente del Comune di Spoleto, a cui il Sindaco Andrea Sisti ha affidato la responsabilità della Pianificazione economico-finanziaria per lo Sviluppo sostenibile.

Al termine della selezione pubblica, si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato della nuova dirigente il cui incarico è stato conferito formalmente con Decreto Sindacale n. 10 del 3 marzo 2023.

Nata a Terni, dopo un diploma di Ragioneria, una laurea in Economia e Commercio, un corso di alto perfezionamento in International Business Communication e un dottorato di ricerca in Marketing, ha rivestito ruoli di responsabilità nel settore istituzionale e finanziario nei Comuni di Gualdo Tadino e Assisi.

Come nuova dirigente del Comune di Spoleto si occuperà di programmazione economico finanziaria nelle aree di intervento economico finanziario e controlli contabili, del settore tributi, del provveditorato e della Centrale di committenza.