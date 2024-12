Il Comune di Spoleto cerca sponsor finanziari o tecnici per valorizzare il circuito museale cittadino ed altri progetti ed eventi culturali da realizzarsi nel corso dell’anno 2025. A riguardo è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico per la raccolta di eventuali manifestazioni di interesse.

Nel caso di sponsorizzazioni finanziarie la somma offerta può essere di importo pari a quella oggetto dei lavori o dell’evento (ovviamente sono possibili anche importi inferiori), mentre nel secondo caso la sponsorizzazione riguarderà l’esecuzione dei lavori di restauro o altri interventi tecnici su beni culturali.

Gli operatori economici, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in qualsiasi forma costituiti con sede in Italia o all’estero, possono presentare la domanda reperibile nel sito istituzionale dell’Ente ( https://shorturl.at/zmZ00 ) nel corso dell’anno 2025 tramite PEC, all’indirizzo

comune.spoleto@postacert.umbria.it .

Non essendo previsto un termine perentorio di decadenza per la presentazione delle proposte, per consentire agli uffici di procedere all’istruttoria, la proposta dovrà pervenire in un tempo ragionevole prima della realizzazione dell’evento o dell’intervento che si vuole finanziare.

Il soggetto individuato come sponsor avrà la possibilità di apporre una targa e avrà visibilità e riconoscibilità nelle conferenze stampa o nelle comunicazioni ufficiali, che saranno eventualmente promosse per pubblicizzare i lavori o le iniziative realizzate ed avrà inoltre la possibilità, previo assenso dell’amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.