Il Comune di Spoleto aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul tumore al polmone

Sabato 13 novembre la Fontana di piazza del Mercato sarà illuminata di bianco

Anche il Comune di Spoleto aderisce alla campagna ‘Illumina novembre 2021’ promossa dall’organizzazione di volontariato ALCASE Italia.

Lo scopo dell’edizione 2021 della campagna sarà quello di creare occasioni di sensibilizzazione sulla realtà del cancro al polmone, risvegliando le coscienze ed attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su un dramma di cui si parla troppo poco o si tace, per la paura di parlarne.

Sabato 13 novembre, serata clou della campagna, a Spoleto verrà illuminata di bianco la Fontana di piazza del Mercato.

L’iniziativa, nata nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica su tutto ciò che riguarda la malattia del cancro del polmone, prevede infatti l’illuminazione di un monumento (il bianco è il colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare) e coinvolgerà, oltre a Spoleto, anche Perugia (Fontana Maggiore), Bologna (Palazzo del Podestà), Bari (Fontana di piazza Moro), Cagliari (Bastione di Saint Remy in piazza Costituzione), Firenze (Storica Porta al Prato), Genova (Fontana di piazza De Ferrari), L’Aquila (Fontana piazza Battaglione Alpini), Palermo (Palazzo delle Aquile), Potenza (Palazzo di Città), Reggio Calabria (Castello Aragonese), Trento (Abbazia di San Lorenzo), Venezia (Municipio di Mestre, Torre Civica) e Trieste (Fontana del Nettuno).

“Illumina novembre 2021 sarà un appuntamento fondamentale anche per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e sull’importanza della prevenzione della malattia, mediante lo screening delle persone a rischio – ha dichiarato la prof.ssa Deanna Gatta, Presidente dell’organizzazione no-profit – Il prossimo sabato sarà l’apice di questo sforzo di coinvolgimento”.