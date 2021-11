Il Comune di Castel Ritaldi incontra le associazioni per condividere programmi e iniziative

Il sindaco Sabbatini: “l’associazionismo fiore all’occhiello e risorsa fondamentale per il territorio”

L’amministrazione comunale di Castel Ritaldi ha invitato le associazioni del territorio a partecipare all’incontro che si è tenuto presso la biblioteca comunale lunedì 22 novembre. Un incontro-confronto fortemente voluto dal sindaco Elisa Sabbatini e dall’assessore Veronica Benedetti. “Le associazioni – commenta il sindaco Sabbatini – sono il fiore all’occhiello e una risorsa fondamentale per il nostro territorio”.

All’ordine del giorno, la programmazione e la condivisione di programmi e iniziative al fine di agevolare l’associazionismo e i progetti in essere e quelli che si terranno nel 2022 che l’amministrazione sta portando avanti con le realtà associative che lavorano sul territorio.

“Come sindaco e come vostra concittadina – ha proseguito Elisa Sabbatini – ringrazio le associazioni che operano a Castel Ritaldi per essere intervenute all’incontro di ieri sera, per la preziosa attività che svolgono e per la dedizione che dimostrano alla comunità, al fine raggiungere grandi traguardi. È stato un periodo molto difficile e ancora lo è, ma l’unione fa la forza e il lavoro che andremo a fare tutti insieme avrà un significato importante per la nostra realtà e non solo, che è viva ed esprime valori fortissimi. Dobbiamo quindi perseguire il percorso intrapreso e crederci”. “Dal canto suo – ha concluso Sabbatini – l’amministrazione darà sempre supporto a voi associazioni e a chi vorrà confrontarsi”.