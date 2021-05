Il Comune avvia l’iter per affidare i servizi di gestione e manutenzione delle aree verdi per i prossimi tre anni

Verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Avviato l’iter per l’affidamento della gestione, custodia, pulizia e manutenzione di alcune aree di verde pubblico del Comune di Spoleto.

La procedura aperta, che sarà sopra la soglia comunitaria (la durata del servizio sarà di 36 mesi per un importo a base d’asta di € 287.745,00 oltre IVA), prevederà sia l’eventuale proroga di 6 mesi che la negoziazione per la ripetizione di servizi analoghi per altri 3 anni (con ulteriori 42 mesi il costo sarebbe pari a € 623.447,76).

Nella determina pubblicata questa mattina nel sito istituzionale del Comune di Spoleto, viene indicato anche il criterio di aggiudicazione che verrà adottato, ossia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Prorogato anche l’affidamento alla ditta GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO che, fino a settembre 2021, garantirà, in un periodo dell’anno in cui la gestione, la pulizia e la manutenzione delle aree verdi è quanto mai necessaria, i servizi svolti negli ultimi 24 mesi.