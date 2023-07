Il comune aderisce alla piattaforma CUDE, Contrassegno Unico Disabili Europeo

La soddisfazione della Lega

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Comunale Paolo Imbriani (Lega-Spoleto nel Cuore-Cambiamo). Nell’atto si chiedeva l’adesione del Comune di Spoleto alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo). Tale strumento consentirà ai cittadini titolari di contrassegno rilasciato in uno dei Comuni aderenti di spostarsi con l’automobile in un altro Comune, Italiano e dell’Unione Europea, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati”. L’intervento è della sezione Lega Spoleto. “Per incentivare l’utilizzo del CUDE, il Viceministro del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell’ANCI Antonio Decaro, affinché l’associazione si faccia promotrice dell’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE.

Tale soluzione innovativa porta il vantaggio di snellire il carico di lavoro e la burocrazia per gli Uffici Comunali dei Comuni aderenti al sistema CUDE garantendo, nel contempo, a tutte le persone con disabilità di poter circolare più agevolmente su tutto il territorio e, in particolare, ad ogni Comune di garantire la mobilità controllando le targhe attraverso le telecamere e lo scambio di dati semplificando definitivamente il diritto alla mobilità delle persone con disabilità”.

Così la nota stampa della Lega Spoleto