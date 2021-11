Il Comitato per la memoria storica di Spoleto chiede un luogo della città da intitolare a Francesco Spitella

Una lettera inviata a Sindaco, Giunta e Gruppi consiliari a pochi giorni dal quindicesimo anniversario della scomparsa del Partigiano spoletino

Nella mattinata di lunedì 29 novembre, sarà consegnata in Comune, la richiesta, che si rinnova nel 15° anno della morte, di intitolare al Partigiano Francesco Spitella, un luogo rappresentativo della sua vicenda umana. Nello specifico, si richiama la proposta del Sindaco Cardarelli che individuava a questo scopo, nei giardini di Viale Matteotti, lato Piazza Carducci, il sito per tale riconoscimento.

Alleghiamo la nostra richiesta (corredata per i Consiglieri di ampia documentazione), depositata nel Municipio cittadino.

Comitato per la memoria storica di Spoleto

Al Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e ai rappresentanti della Giunta comunale

Ai Capigruppo consiliari

A 15 anni dalla morte (i 15 anni saranno il 2 gennaio 2022) di Francesco Spitella, come Comitato per la memoria storica di Spoleto, torniamo a chiedere di onorare l’impegno più volte confermato in questo arco di tempo dagli amministratori della città, di intitolare al Partigiano Spitella un luogo della città che è stato parte della sua vicenda umana, riprendendo la proposta Cardarelli, del settembre 2017 e intitolando a Francesco Spitella – Partigiano, la parte del versante di Piazza Carducci, dei Giardini di via Matteotti, che è a pochi metri dalla sua casa natale, rendendo il giusto tributo a uno degli uomini simbolo della Resistenza a Spoleto e in Valnerina. La richiesta risale al gennaio 2007, subito dopo la morte del Partigiano e portò a una dichiarazione di impegno, più volte rinnovata, a nome della città, dell’allora sindaco Brunini. In seguito, situazioni normative e i difficili equilibri di maggioranza della Giunta Cardarelli, hanno ritardato e ne hanno successivamente impedito la realizzazione, nonostante il favore dello stesso sindaco Cardarelli. Nel chiedere a tutti voi, di farvi carico di questo impegno e di portarlo a conclusione, inviamo questa documentazione che riassume il percorso fatto dalla proposta che oggi rinnoviamo.

COMITATO PER LA MEMORIA STORICA DI SPOLETO

Lilli Filippo Comitato per la memoria storica di Spoleto

Carlini Enzo Comitato per l memoria storica di Spoleto

Quirino Roberto Comitato per la memoria storica di Spoleto. Studioso d’arte

Schiavetti Arcangeli Filippo Vice Presidente ANPI Spoleto

Fabiani Aurelio Curatore del memoriale di Spitella e primo richiedente in Consiglio Comunale dell’intitolazione a Spitella di una via della città nel gennaio 2007

Lombardi Paolo ERA NUOVA Editore del Memoriale di Spitella nel maggio 2004

Magrini Ettore Già RSU dello SMMT di Baiano dove Spitella lavorava al momento della caduta del fascismo il 25 luglio 1943

Pallucchi Vanessa nipote di Spitella in rappresentanza della famiglia

Parente Carmelo Legale di Spitella e proponente in Consiglio Comunale della mozione del 2010.

Santoni Tiziana Insegnante di Storia, Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico di Spoleto