Il City Forum chiede azioni a seguito della raccolta firme per il San Matteo

Il City Forum delle Associazioni, rappresentato dal portavoce Leonello Spitella, ha partecipato in Regione alla consegna formale delle 10 mila firme di cittadini dello Spoletino e della Valnerina a sostegno della richiesta di immediata riattivazione nell’Ospedale di Spoleto del Punto Nascita e reparti connessi e di tutti i Reparti propri dell’Emergenza-Urgenza, completa ed autonoma. La consegna è avvenuta nelle mani della Presidente della Giunta regionale Proietti e della Presidente dell’Assemblea Bistocchi, con un incontro cui sono stati presenti anche altri membri della Giunta e della maggioranza consiliare. In tale incontro, con reciproca cordialità e rispetto reciproco dei ruoli, è stata assicurata massima attenzione alle richieste del territorio, sia di Spoleto-Valnerina sia di Orvieto, di cui era presente una delegazione, avendo la Città della Rupe pure importanti problemi di sanità, sebbene sostanzialmente differenti da quelli di Spoleto. La Proietti e la Bistocchi peraltro si sono limitate a ribadire in via generale il proposito di potenziare la sanità pubblica regionale e mettere quanto più possibile in rete le strutture ospedaliere e territoriali. Il City Forum a questo punto ha confermato e conferma la necessità di immediati concreti atti di riattivazione dei Reparti DEA in Spoleto, cominciando dall’Ostetricia, per la quale, come gli altri nosocomi umbri di I livello, possiede tutti i titoli di deroga a parametri nazionali non vincolanti, anche a prescindere dalla deroga speciale per l’area del cratere sismico. A questo fine il City Forum attende che vengano adottate tutte le azioni delle istituzioni competenti per la riattivazione dei servizi dell’Ospedale di Spoleto, come richiesto dalla popolazione nella raccolta firme.

Leonello Spitella