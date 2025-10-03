Il Centro sportivo San Nicolò intitolato a Cesare Maiocchi

  Ottobre 3, 2025
  Attualità
    • Domenica 5 ottobre alle ore 12 si terrà la cerimonia di intitolazione del Centro sportivo San Nicolò di Spoleto in via Pietro Falchi a Cesare “Cesarino” Maiocchi.
     
    Nel corso della cerimonia interverranno il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Federico Cesaretti e la nipote Donatella Maiocchi.
     
    Cesare Maiocchi, scomparso nel 2014 all’età di 94 anni, è stato partigiano (nel settembre 1943 scappa dalle minacce degli uomini del regime fascista e raggiunge Napoli, riuscendo a superare la linea Gustav e a unirsi ad altri partigiani) e sindacalista. Punto di riferimento degli ambienti sportivi della città: nel 1937 fondò la squadra Settima rossa poi diventata diventata Stella Rossa, società di cui sarà anche allenatore e dirigente.
     

     

    In occasione del suo 80° compleanno venne nominato sindaco per un giorno.

