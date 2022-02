Il carnevale dei bambini del Piccolo coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Il concerto sabato 26 febbraio, alle ore 17.30, Complesso Monumentale di San Nicolò

Si sta avvicinando il martedì grasso e, nonostante il clima internazionale non sia di certo allegro, i bambini di Spoleto festeggiano il loro Carnevale con diverse iniziative ed eventi.

Il Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, che ha continuato incessantemente a cantare nonostante pandemie e guerre, si esibirà in un entusiasmante Concerto di Carnevale sabato 26 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Superiore del trecentesco Complesso Monumentale di San Nicolò di Spoleto.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale del territorio “Manifestazioni Spoletine”, presieduta da Angelo Gelmetti, che dal 1980 si occupa di eventi e manifestazioni legate al carnevale, ed è patrocinata dal Comune di Spoleto.

Il Concerto presenta un programma frizzante e coinvolgente, adatto anche ad un pubblico adulto: E’ una storia sai tratto da “La bella e la bestia” di A. Menken, Do re mi tratto da “Tutti insieme appassionatamente” di R. Rodgers, Il mondo è mio tratto da “Aladdin” di A. Menken, Over the rainbow tratto da “Il mago di Oz” di H. Arlen, Musica in piazza di C. Ganzerla, Se crederai tratto da “Il principe d’Egitto” di S. Schwartz, Quando tratto da “Il gobbo di Notre-Dame” sempre di A. Menkel, per terminare con il brano Carnevale di N. Conci.

Al pianoforte siederà il M° Lucia Sorci, mentre a dirigere il Coro dei bambini ci sarà il M° Mauro Presazzi che, insieme a Sara Cresta, si è occupato anche della preparazione dei piccoli cantanti.

Ed eccoli, i bambini del Piccolo Coro che si esibiranno: Francesca Agostini, Lavinia Benedetti, Chiara Ceccarelli, Maria Beatrice Coppedè, Alessandro Paretovic, Ludovica Perilli, Lucrezia Piernera, Agnese Romani, Clara Teatini e Greta Zedda; piccoli artisti in erba, alcuni dei quali cantano già da diversi anni con lo Sperimentale, in un sodalizio proficuo che avvicina la musica e il teatro anche ai più piccoli.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Per eventuali informazioni, si può contattare il 338.2998058.