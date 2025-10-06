Il Capitano Marco Rotondi è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto

Nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Colonnello Sergio Molinari, ha salutato il Capitano Marco Rotondi che quest’oggi ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto (PG), in sostituzione del Maggiore Teresa Messore che, dopo quattro anni, è stato trasferito a Roma, presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Capitano Rotondi, 37enne, di origini napoletane, laureato in giurisprudenza, dal 2011 al 2014 ha frequentato il I Corso Triennale Allievi Marescialli presso la Scuola di Velletri quindi, fino al 2017, ha svolto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Moso in Passiria (BZ).

Dal 2017 al 2018, dopo aver superato il previsto iter per l’ammissione, ha frequentato il 58° Corso applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma al termine del quale ha assunto il Comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castrovillari (CS).

Nel giugno 2019, presso il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare di Frosinone, ha conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero.

Dal 2019 al 2021 ha ricoperto, dopo un ulteriore corso addestrativo di specializzazione esperito presso il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare (Roma), l’incarico di addetto al 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia e, successivamente, quello di Capo Sezione Operazioni del medesimo Reparto.

Dal 2021 al 2025 ha retto il Comando del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti avente competenza sulle Province di Perugia, Rieti e L’Aquila.

Nel corso dell’odierno incontro, il Comandante Provinciale ha augurato buon lavoro al Capitano che sin da subito imposterà la sua azione di comando nel solco della continuità, a tutela della legalità nelle comunità affidategli nell’ambito del territorio spoletino.