Anche quest’anno, come da tradizione le Grafiche Millefiorini di Norcia non hanno voluto mancare il consueto appuntamento.

Il calendario 2023, con titolo “per fare un libro ci vuole… una Tipografia!” è sicuramente un modo per ringraziare tutti coloro che in questi 30 anni sono stati vicini e hanno dato fiducia all’azienda.

Le illustrazioni e i testi presenti nel calendario sono stati realizzati da una giovane nursina Claudia Petrangeli, studentessa presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, che con la sua creatività ha voluto rappre- sentare i mesi dell’anno attraverso le attività della tipografia.

Passando da un mese a un altro si ripercorreranno con sprazzi di colori, dise- gni, simboli e brevi cenni le fasi e i procedimenti che portano alla realizzazione della vasta gamma di elaborati grafici di cui può vantare la Tipografia.

Il calendario, distribuito gratuitamente dal 31 dicembre 2022 presso le edicole della Valnerina e di Spoleto, è il messaggio di augurio delle Grafiche Millefiori- ni per un buon 2023.