Il Caffè Letterario del Sansi omaggia il professor Gianpaolo Berto, fino al 31 gennaio a Spoleto

Gianpaolo Berto, professore, artista, scultore ed incisore, nonchè grande letterato ed intellettuale di origine veneta , ma vissuto a Roma, già premio Spoleto art Festival Arti Visive, verrà ricordato nel mese di gennaio 2026 al caffè letterario del Sansi di Spoleto con una mostra evento nella quale sono esposte una trentina di opere anche di grandi dimensioni in via della Salara vecchia 21 in pieno centro a Spoleto. La mostra a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti viene presentata martedì 6 gennaio alle ore 15 30 al Caffè letterario con il ricordo critico ed appassionato dell’artista veneto ( Adria Ro 1940, Valentano Vt 2022 ) con la presenza dell’artista Sandro Bini, professore e suo grande ammiratore ed allievo, Luca Filipponi, presidente del menotti art festival Spoleto, Paola Biadetti, direttore della comunicazione del MaF Spoleto, Sandro Costanzi, storico e critico dell’arte, Alessandro Gabrielli, professore ed artista, Maria Cristina Mancini, giornalista, attrice, blogger.

Il Prof Gianpaolo Berto è stato insignito del premio Spoleto art Festival sia come sperimentatore delle arti e poi alla carriera con cerimonia a Spoleto a Palazzo Ancaiani nel 2014 ( in foto da sinistra Umberto Giammaria presidente della Fondazione Tau aquilana, Gianpaolo Berto, Angelo Sagnelli direttore artistico Spoleto letteratura, Luca Filipponi, Sandro Trotti , collega professore alla Accademia di via di Ripetta di Roma, Prof Sandro Bini, presidente della commissione del premio).

Soddisfatto Luca Filipponi presidente del menotti art festival Spoleto : ” Mi sembrava doveroso ricordare il prof Gianpaolo Berto per tutto quello che ha significato e per la grande conoscenza che ha rappresentato e rappresenta, un professore vero amato dai suoi moltissimi studenti”.