Il Caffè Letterario del Sansi celebra l’artista Giuliano Rossi

Il mese di Aprile è proprio un mese clou di primavera per il caffè letterario, per Il Menotti Art Festival Spoleto ( già sold out per settembre dal 23 al 27 2026) e per lo Spoleto meeting Art che oramai dal 2014 è in pieno coinvolto nelle attività del Comune di Venezia, della Regione Veneto e delle Biennali di Arte o di Architettura ( che avranno inizio dal 9 maggio per il 2026 ). In questa edizione lo Spoleto Meeting Art ha siglato una nuova importante partnership con l’associazione dei Veneti a Roma ed il suo presidente Alessandro Mistretta ( anche lui presente a Venezia Biennale il 23 maggio) per una vera e propria consacrazione di questa alleanza artistica-culturale con la regia dei due presidente Mistretta e Filipponi che la stanno coltivando già da alcuni anni.

Nella giornata di sabato 4 aprile alle ore 16 al caffè letterario del sansi di via della Salara Vecchia 21 a cura della associazione internazionale Spoleto Art Festival sarà presentata la mostra personale dell’artista Giuliano Rossi con la direzione artistica di Luca Filipponi e Paola Biadetti , l’intervento critico del dott Sandro Costanzi e le performance musicali e teatrali degli artisti Emanuela Mari ed Alessandro Piccioli alla presenza di altri artisti che hanno già esposto con mostre presso la galleria caffè letterario come Alessandro Gabrielli e Mauro Ottaviani , protagonista nel mese di marzo con grande successo della sua mostra in galleria. Soddisfatto il prof luca Filipponi che terrà una serie di lezioni presso l’Università del Molise su la cultura e la comunicazione nel 21 esimo secolo , lo scontro tra falsificazione e ricerca della verità, una delle sfide più importanti di questo secolo : ” E’ molto importante capire ed interpretare la conoscenza e le conoscenze, il rapporto con l’intelligenza artificiale e sapersi proteggere dalle falsificazioni diventa uno strumento fondamentale per superare gli ostacoli della società contemporanea”. La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni ( il lunedì solo su appuntamento) fino al 30 aprile per celebrare l’arte di Giuliano Rossi ( nella foto con Luca Filipponi e con l’opera War), artista di grande successo internazionale che vive a Viterbo ed ha esposto ed ha collezionisti in tutto il mondo, ricercatissimo dalle principali case d’asta internazionali.