Il Boxing Club Diego Bartolini organizza il “Primo Trofeo Diego Bartolini” a Norcia

Il Boxing Club Diego Bartolini è lieto di annunciare la prima edizione del “Trofeo Diego Bartolini”, un evento di Pugilato Olimpico che si terrà sabato 7 settembre in Piazza San Benedetto, a Norcia. Questa manifestazione sportiva, intitolata in onore del compianto pugile nursino Diego Bartolini scomparso in un incidente stradale il 4 settembre 2005, vuole celebrare la passione e la dedizione di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nel mondo della boxe.

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 con una serie di incontri di pugilato giovanile, che vedranno protagonisti i futuri campioni di questa disciplina. Il clou della serata è previsto per le ore 21:00, quando si svolgeranno gli incontri di Pugilato Olimpico, in cui saranno coinvolti, oltre ai migliori pugili umbri, anche atleti provenienti da Marche e Abruzzo, un’occasione per apprezzare il livello più alto di questa nobile arte sportiva.

Il “Primo Trofeo Diego Bartolini” è patrocinato dal CONI, dal Comune di Norcia e dalla Federazione Pugilistica Italiana, e vedrà la presenza anche del Presidente Regionale della Federazione Pugilistica italiana Umbria Simone Duchi, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa per la promozione dello sport e della cultura pugilistica in Italia.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e agli amanti della boxe, affinché partecipino numerosi a questa serata di sport e memoria, un’opportunità per onorare Diego Bartolini e sostenere i giovani talenti del pugilato.

Vi aspettiamo numerosi in Piazza San Benedetto per una serata di emozioni, sport e ricordo.