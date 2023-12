Il Bilancio di previsione 2024-2026 in discussione nel prossimo Consiglio comunale

La seduta si terrà mercoledì 27 dicembre alle ore 15.30. Consiglio convocato anche per giovedì 28 alle ore 10

Il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 27 dicembre, alle ore 15.30 per la discussione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 2026 e l’approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2024-2026.

Qualora la seduta, che verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto, andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 10.00.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Pratiche tecniche

1. “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026- nota di aggiornamento: esame ed approvazione.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – dott.ssa F. Maso

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente – Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2. “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 e relativi allegati.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi