Il bilancio di fine anno del Partito Democratico

“Si chiude un anno di intenso lavoro”

Il Partito democratico di Spoleto nell’augurare a tutti un felice anno nuovo sottolinea come l’amministrazione comunale abbia chiuso il 2023 con importanti risultati nonostante le difficoltà.

Il più importante è aver approvato il bilancio di previsione. Questo permetterà di liberare risorse da subito e non parliamo di piccole cifre. Infatti da gennaio gli uffici potranno dare gambe ai progetti per 135 milioni di investimenti di cui 50 nel 2024. Di questi 2 milioni sono previsti per le strade. Cifra che sarà confermata anche per il 2025 e 2026 per un totale di 6 milioni. Proseguirà inoltre il progetto dell’agenda urbana con la quale oltre alle opere già eseguite si completeranno, tra l’altro, i lavori di ammodernamento degli accessi alla mobilità alternativa e la totale sostituzione dei parchimetri.

L’Ase avrà più risorse per svolgere appieno i propri servizi alla collettività.

Un altro importante capitolo riguarda il piano assunzioni, frutto di un serio e serrato confronto tra l’amministrazione comunale e i sindacati, che consentirà agli uffici di potenziare il proprio organico e quindi di lavorare in maniera più efficiente e consona alle esigenze della collettività.

Resta la preoccupazione per la gestione della sanità da parte della Regione. Una gestione incomprensibile che non riguarda soltanto il nostro territorio, ma tutta l’Umbria. Ci chiediamo allarmati cosa stia realmente ispirando la Giunta Tesei. Quali siano i reali obiettivi o se siamo di fronte a degli incapaci menefreghisti della salute e del destino dei cittadini.

Siamo certi che gli spoletini e gli umbri tutti sapranno valutare dando chiari segnali nei prossimi appuntamenti elettorali.