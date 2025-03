Il Bici Club Spoleto toglie i veli alla stagione 2025, al Ristorante La Macchia in scena la presentazione del team

Il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2025 con una nuova serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e della pura passione per la bici. L’irrinunciabile location dell’Albergo Ristorante La Macchia ha fatto da teatro, nella serata di venerdì 7 marzo, alla cena-evento di presentazione della compagine guidata dal patron Siro Castellani e dal Team Manger Paolo Orazi. Al cospetto di sponsor, istituzioni e simpatizzanti c’è stata occasione di svelare il roster e i numerosi progetti che caratterizzeranno l’attività della società nell’annata corrente, iniziata tra l’altro col giusto colpo di pedale nei primissimi appuntamenti “pedalati” del calendario.

Sul fronte agonistico la dirigenza ha dimostrato ancora una volta tutta la sua visione, allestendo una formazione, composta dal proverbiale mix di gioventù ed esperienza, di ben 10 atleti. Un gruppo solido rinforzato da nuovi arrivi di peso come quelli di Giuseppe Calabrese, Matteo Laureti, Emanuele Tiburzi ed Emanuele Mancini. Quest’ultimo in particolare, nonostante sia il più giovane della rosa, ha oltremodo impressionato nelle prime uscite stagionali, issandosi subito al comando della classifica generale del Giro d’Abruzzo, nella categoria Debuttanti Junior, dopo le prime 4 prove del circuito. A completare l’organico lo zoccolo duro del Bici Club composto da Paolo Orazi, confermatissimo anche nelle vesti di team manager, Giovanni Tardocchi, Raffaele Cavalli, Ugo Laudati, Pasquale Cardarelli e Mario Bea. Quantità ma anche qualità per affrontare al meglio un’annata ricca come non mai di appuntamenti di prestigio, a partire dalla Gran Fondo Strade Bianche del 9 marzo, con Mancini e Laudati ai nastri di partenza. Quella tra le “crete senesi” sarà però solo la prima grande sfida di una programmazione in cui spiccano anche le varie tappe dei circuiti Pedalatium e 5000 Marche, l’iconica Nove Colli e le varie rassegne tricolori del CSI, da sempre terreno di caccia prediletto del Bici Club.

L’impegno della società proseguirà col vento in poppa anche in ambito organizzativo, con il 5° Memorial “Francesco Cesarini” che, il prossimo 31 maggio, tornerà a colorare il circuito del Giro della Rocca con l’entusiasmo della categoria Giovanissimi. Un evento ormai di portata nazionale a cui farà seguito un’iniziativa dedicata invece al movimento ciclistico del “cuore verde d’Italia”. Al termine dell’anno verrà infatti riproposto l’Oscar del Ciclismo Umbro, riconoscimento riservato alle eccellenze del pedale regionale che, nella sua edizione inaugurale, è stato assegnato allo Juniores ternano Giacomo Serangeli.

La presentazione, officiata dal patron Siro Castellani e dal vicepresidente Gianfranco Ciarletti, ha coinvolto come di consueto un nutrito parterre di ospiti, che con la loro presenza hanno voluto dare un segno tangibile del legame di amicizia e collaborazione costruito nel corso degli anni con il Bici Club. In ambito istituzionale, sia politico che sportivo, hanno risposto con piacere all’invito della società il consigliere regionale Stefano Lisci, l’assessore con delega allo sport del Comune di Spoleto Federico Cesaretti e il presidente del CR Umbria della Federciclismo Roberto Cocchieri. Non sono mancati all’appello inoltre Enzo Castellani (titolare della Castellani Impianti nonché fratello di Siro) e Moreno Petrini (presidente UC Foligno), mentre in rappresentanza della Pro Loco di San Giacomo sono intervenuti il presidente Giuseppe Gasperini e Sergio Giustini. Graditissima anche la partecipazione di Fabrizio Amadio, apprezzato speaker delle corse e degli eventi ciclistici che sta già scaldando la voce pure per quelli targati Bici Club in questo 2025.

Quella di venerdì è stata infine una serata di benvenuto per la Forti Costruzioni e il suo titolare Paolo Forti, freschi di ingresso nella famiglia del Bici Club nelle vesti di sponsor. Tra i partner del team si sono seduti a tavola anche il padrone di casa Claudio Sabatini (titolare dell’Albergo Ristorante La Macchia), Graziano Luzzi (Tecnokar Trailers), Paolo Mangano (Eurovei srl) e Massimiliano Dell’Aira (Massimiliano Dell’Aira Photography e Video). Una rappresentanza nutrita ma parziale di un pacchetto sponsor davvero deluxe, che comprende anche altre realtà di eccellenza come Costa d’Oro, Fisiolab – Studio di Fisioterapia di Silvia Baronci, Marucci Gomme, Studio Interprofessionale Capone & Associati e il maglificio Gi-Esse Cycling.

Marco Bea