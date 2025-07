Il Bici Club Spoleto sul podio del Giro dell’Umbria con un super Emanuele Mancini

La stagione di altissimo profilo del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” prosegue anche nelle corse a tappe grazie a un Emanuele Mancini (Elite Master) in grande spolvero al Giro dell’Umbria 2025. Il giovane portacolori della compagine spoletina ha infatti brillato oltremodo nella gara regina del calendario amatoriale regionale, articolata su 5 frazioni, portando a casa 3 successi parziali e la piazza d’onore nella classifica generale di categoria.

Un bottino da “cannibale” che va tuttavia quasi un po’ stretto all’atleta reatino, che nelle cinque giornate di gara ha messo in mostra una versatilità e delle doti di recupero da corridore vero. Mancini si è infatti imposto subito nella tappa inaugurale di mercoledì 23 luglio, in scena presso l’Autodromo di Magione, dimostrandosi a suo agio anche in un format specifico e poco usuale per le classi amatoriali come quello della “Tipo Pista”, analogo per regole e impostazione a quello delle Corse a Punti tipiche invece dei velodromi. Dopo una prova più sulla difensiva nella tappa successiva con arrivo in salita a Gubbio, comunque conclusa al 4° posto, il portacolori del Bici Club ha firmato la sua seconda vittoria venerdì, nella cronometro da Lidarno al castello di Ripa. Un trionfo frutto di una prestazione eclatante, che ha visto Mancini infliggere, in appena 8 km, distacchi superiori ai 25’’ a tutti i più diretti rivali per la classifica. Exploit a cui ha quindi fatto seguito la 3° piazza nella tappa regina di Gualdo Tadino della Mediofondo dell’Umbria, in cui i crampi hanno impedito al laziale di essere della partita fino in fondo per la vittoria, al termine di una giornata caratterizzata da 100 km di gara e ben 1450 m di dislivello. A neanche 24 ore di distanza Mancini ha tuttavia completato il suo tris personale, facendo sua per distacco la tappa conclusiva lungo il circuito del “Giro delle Vallotte”. Il regolamento della classifica generale, stilata in base ai punti e non ai tempi fatti registrare nelle varie tappe, non ha purtroppo reso pienamente giustizia al clamoroso rendimento del talento in forza al Bici Club, che nella graduatoria finale di categoria ha dovuto cedere per un solo punto il primato a Damiano Limardo (Anagniciclismo), bravo ad aggiudicarsi le due frazioni “bucate” da Mancini e presenza fissa nelle top 3 parziali.

Un secondo posto che rappresenta comunque un motivo di orgoglio e soddisfazione per tutto il team guidato dal patron Siro Castellani e dal team manager Paolo Orazi, sempre sul pezzo anche quando si tratta di scovare nuovi talenti. Al Bici Club va infatti dato atto di aver scommesso prima di chiunque altro sulle potenzialità di un ragazzo come Mancini, perno di una campagna di rafforzamento invernale che ha dato una bella iniezione di freschezza e profondità al parco atleti. La formazione spoletina può quindi godersi il proprio gioiello principale, in attesa di ulteriori perle di un’annata che è ancora lontana dal concludersi.

Marco Bea