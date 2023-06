Il Bici Club Spoleto si veste di tricolore con Raffaele Cavalli

Si è laureato campione italiano di Cicloscalata del CSI in occasione della Guarcino-Campocatino

Quella del 2 giugno 2023 è una data destinata a rimanere negli annali del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”. Venerdì Raffaele Cavalli (M4) ha infatti scritto un significativo pezzo di storia della compagine amatoriale spoletina, laureandosi campione italiano di Cicloscalata del CSI in occasione della Guarcino-Campocatino.

La località sciistica del frusinate ha fatto quindi da teatro a un’impresa di quelle da vivere tutte d’un fiato, consumatasi lungo i tornanti di un’ascesa di 18 km che presentava, proprio nella parte iniziale, punte di pendenza all’8%. Una prova inusuale ed estremamente specifica, data anche la partenza in linea dei contendenti, nella quale Cavalli ha dimostrato però di avere delle eccelse doti di scalatore. Più che fare corsa sull’uomo l’atleta reatino ha impostato un ritmo regolare ma sostenuto, cercando di conservare le energie in vista degli ultimi 2 km, più leggeri in quanto a pendenza e perfetti per scavare di rapporto le differenze principali. Il portacolori del Bici Club ha quindi chiuso la sua scalata in 42’59’’, a una media di poco superiore ai 25 km/h, arrivando a un passo sia dalla top 10 assoluta e dal 3° gradino del podio degli M4. Una prestazione che gli è valsa comunque il titolo italiano di categoria, che in ambito ciclistica significa anche indossare la suggestiva maglia dalla livrea tricolore.

Una maglia che vale una carriera per qualsiasi corridore e che impreziosisce oltremodo la bacheca di qualsiasi società. Per quella guidata dal patron Siro Castellani c’è quindi più di un motivo per brindare a un traguardo dietro al quale si nascondono non solo impegno e sacrifici, ma anche oculate e precise scelte di programmazione. Da diverse stagioni infatti il Bici Club ha infatti deciso di far gravitare il proprio calendario attorno alle varie rassegne tricolori del CSI, con l’obiettivo di dare ad atleti e sponsor la dovuta ribalta nazionale. Obiettivo che stavolta può dirsi davvero centrato in pieno e che rende il bilancio della stagione 2023, lungi dall’essere conclusa, già decisamente positivo.

Marco Bea