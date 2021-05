Il Bici Club Spoleto riparte con le Gran Fondo, domenica la prima tappa del circuito Marche Marathon

La compagine amatoriale spoletina alla Gran Fondo Squali Trek

di Marco Bea

Dopo un periodo oltremodo precario sul fronte dell’attività agonistica il Bici Club Spoleto tornerà finalmente in sella nelle Gran Fondo. Domenica 16 maggio la compagine amatoriale spoletina sarà infatti al via, lungo le strade della Riviera Romagnola, della Gran Fondo Squali Trek, prova valida come manche inaugurale del circuito Marche Marathon. Una prima quanto significativa occasione di ripartenza quindi, con la quale il team spera di lasciarsi alle spalle tutte le incertezze dell’ultima annata, segnata da enormi difficoltà sul piano della programmazione per le note ragioni dovute alla pandemia.

Nonostante i pochi km di gara affrontati negli ultimi mesi domenica bisognerà tuttavia levarsi velocemente di dosso la ruggine, poiché il percorso, sulla distanza unica dei 93 km, presenterà un profilo altimetrico piuttosto esigente, con un dislivello complessivo di 1458 m. La partenza verrà data dal lungomare di Cattolica, all’altezza del rinomato acquario “Le Navi”, dal quale i corridori si dirigeranno poi verso il nervoso entroterra a cavallo tra la Romagna e le Marche.

Tra continui saliscendi il serpentone del gruppo andrà a scremarsi soprattutto lungo l’ascesa di Mondaino, 8 km con rampe anche al 10%, difficoltà principale di un tracciato che si ritufferà poi nell’Adriatico dalla suggestiva panoramica del Monte San Bartolo, con arrivo a Gabicce Monte. Oltre che per il successo di giornata gli atleti dovranno muoversi già con un occhio rivolto alla classifica generale di categoria, visto che la Gran Fondo Squali Trek sarà solo la prima delle 7 tappe totali del Circuito Marche Marathon, la cui conclusione è fissata al momento per il 3 ottobre a San Benedetto del Tronto.

I portacolori del Bici Club avranno quindi la possibilità di prepararsi per tempo ad una serie di appuntamenti già definiti, nella speranza che il calendario vada a rimpinguarsi ulteriormente nel periodo estivo. Oltre all’entusiasmo per la ripresa delle Gran Fondo dalla società del presidente Siro Castellani trapela anche l’orgoglio di rappresentare il ciclismo spoletino in uno dei circuiti più prestigiosi del settore amatoriale, che richiamerà sin da domenica partecipanti da tutta Italia.