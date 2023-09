Il Bici Club Spoleto in vetta al Pedalatium con Marco Brunotti

Il portacolori della società spoletina si è imposto nella classifica generale finale della categoria M4

Nuove soddisfazioni per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” in un’annata 2023 dai contorni sempre più trionfali. Dopo le tre maglie tricolori conquistate negli scorsi mesi la compagine amatoriale spoletina ha infatti brindato, domenica 10 settembre, pure nel Pedalatium, circuito a rappe in cui Marco Brunotti si è imposto nella classifica generale finale della categoria M4.

Costanza di rendimento e qualità nelle prestazioni sono state le chiavi della vittoria firmata dall’atleta originario di Terni, capace di marcare punti in tutte e 7 le tappe della challenge gravitando sempre attorno alle top 5 parziali. Una striscia che non si è interrotta neanche nel round finale di domenica all’Aquila, dove Brunotti, impegnato negli 84 km del percorso medio ha centrato la 6° piazza di categoria. Pur con il vantaggio dell’aritmetica il portacolori del Bici Club non si è limitato ad amministrare la situazione, andando a rifilare un distacco di 3’30’’ a Giovanni Lucarelli (ASD Ifi Bike), unico rivale ancora in grado alla vigilia di insidiare il suo primato in classifica.

Non poteva esserci epilogo migliore quindi per un’avventura, iniziata addirittura lo scorso 12 marzo a Carpineto Romano, che ha visto Brunotti misurarsi con atleti di tutto il Centro Italia e non solo, lungo tracciati, distribuiti esclusivamente nel Lazio eccezion fatta per l’ultima manche, sempre molto esigenti.

Risultato che rinnova la positiva tradizione del Bici Club nei circuiti composti da più prove e che concede un’ulteriore ribalta nazionale alla società del patron Siro Castellani. Il tutto in una stagione che potrebbe riservare i suoi ultimi fuochi d’artificio il prossimo 1° ottobre a Vieste, sede dei Campionati Italiani su strada del CSI. Un appuntamento segnato col circoletto rosso già da tempo da parte del team, pronto ad andare alla caccia di un clamoroso poker tricolore.

Marco Bea