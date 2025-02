Il Bici Club Spoleto in grande spolvero al debutto stagionale in Abruzzo

Esordio stagionale da incorniciare per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”, che ha marchiato il primo appuntamento del 2025 con due risultati di spessore. Sabato 1° febbraio a Sant’Omero, in occasione della prova inaugurale del Trittico ACSI della provincia di Teramo, la compagine amatoriale spoletina ha messo subito a segno una vittoria e un podio di categoria, con protagonisti Ugo Laudati (Gentleman B) ed Emanuele Mancini (Junior).

Soddisfazione doppia giunta, tra l’altro, in un contesto di gara che presentava connotati ben diversi da quelli delle classiche kermesse di inizio stagione. La coppia del Bici Club si è infatti misurata non solo con un percorso non banale sotto il profilo tecnico, lungo 76 km e caratterizzato nel finale dall’ascesa della Pioppara (3 km al 4% di pendenza media), ma anche con campo partenti complessivo di ben 300 corridori, tra cui diversi nomi di spicco del panorama amatoriale del Centro Italia. Un test impegnativo preso però davvero di petto da Ugo Laudati, capace di imporsi tra i Gentleman B con un margine superiore al minuto rispetto al secondo classificato di categoria, con l’aggiunta del 2° posto assoluto del suo blocco di partenza. Nella batteria riservata agli Under 40 ci ha pensato invece Emanuele Mancini a rubare l’occhio con una prestazione degna dei migliori della classe. Alla prima uscita coi suoi nuovi colori il giovane reatino ha centrato addirittura la piazza d’onore nella categoria Junior, arrendendosi al solo Francesco Pirro (Team Go Fast), atleta con ottimi trascorsi agonistici a livello Juniores e Under 23, nello sprint ristretto per il successo. Da rimarcare anche il gap di appena 30’’ accusato rispetto al vincitore assoluto Danilo Celano (Team Go Fast), ex professionista che in carriera ha alzato le braccia al cielo anche in grandi classiche come il Giro dell’Appennino.

Il Bici Club ha saputo quindi salire subito alla ribalta sia con uno dei suoi elementi più esperti che con uno dei nuovi innesti. Mancini in particolare ha confermato quelle potenzialità che hanno spinto la società a puntare fortemente su di lui per il 2025. Più di un motivo per rallegrarsi quindi per il team del patron Siro Castellani, che sotto la regia del Team Manager Paolo Orazi può guardare con grande fiducia alla stagione appena iniziata.

Marco Bea