Il Bici Club Spoleto è di bronzo ai tricolori di Medio Fondo del CSI con Raffaele Cavalli

Importante 3° piazza, centrata in seno alla categoria M4

È un bronzo dal grande peso specifico quello conquistato dal Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” martedì 25 aprile ai Campionati Italiani di Mediofondo del CSI. A distanza di 4 anni la compagine amatoriale spoletina è infatti tornata a calcare il podio della massima competizione nazionale, stavolta con un esponente della “nouvelle vague” del team come Raffaele Cavalli.

L’atleta reatino è stato grande protagonista nella rassegna tricolore in scena sulle strade di Ariano Irpino, con la sua 3° piazza, centrata in seno alla categoria M4, che non rende però del tutto giustizia allo spessore della sua prestazione. Una caduta in avvio ha infatti rischiato di compromettere sul nascere la corsa del portacolori del Bici Club, bravo a ritrovare, una volta risalito in sella, il ritmo e la concentrazione giusti per avviare una bella rimonta. Rimonta che non si è arenata nemmeno di fronte al vento, costantemente contrario nella seconda metà dei 115 km totali di gara, in corrispondenza tra l’altro della già di per sé impegnativa risalita della Valle del Cervaro. Cavalli ha quindi concluso la fatica al 48° posto assoluto, ad appena 4’ di distacco dal vincitore della maglia tricolore di categoria Giuseppe Navedoro (Team Larossa).

Gambe, sangue freddo e caparbietà sono stati dunque i segreti di un risultato di grande prestigio per la società del patron Siro Castellani, che ha seguito con trepidazione le notizie provenienti dai propri atleti impegnati in Irpinia. Con questo bronzo il primo importante obiettivo della stagione può dirsi dunque centrato in casa Bici Club, dove si guarda adesso col morale alto ai prossimi appuntamenti. La voglia di confermarsi presto sarà sicuramente tanta per un team che ha dimostrato di sapersi ritagliare spazio anche in ambito nazionale.

Marco Bea