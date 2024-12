Il Bici Club Spoleto chiude un 2024 da Oscar, tanti ospiti e premi speciali nella cena-evento di fine stagione

Un epilogo di 2024 in grande stile per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”, ritrovatosi venerdì 6 dicembre per una cena di fine anno mai così ricca di ospiti e sorprese. L’appuntamento conviviale, andato in scena presso l’irrinunciabile e consolidata location dell’Albergo Ristorante La Macchia, ha rappresentato anche stavolta una perfetta occasione per celebrare a tutto tondo l’attività dalla compagine amatoriale spoletina, sempre più protagonista all’interno del panorama ciclistico regionale per le tante iniziative portate avanti con successo.

A Giacomo Serangeli l’Oscar del Ciclismo Umbro

Parlando di iniziative non si può che partire dall’assegnazione dell’Oscar del Ciclismo Umbro, ideato per dare continuità all’esperienza del Premio Francesco Cesarini. Pur con il cambiamento di nomenclatura il Bici Club ha voluto mantenere intatti i principi fondanti del riconoscimento, dedicato alle personalità (che siano atleti, tecnici, dirigenti o sponsor), capaci di tenere alta la bandiera del pedale umbro in ambito nazionale e internazionale nell’arco dell’anno solare. Ad aggiudicarsi la prima edizione dell’Oscar è stato quindi il giovane Giacomo Serangeli, corridore polivalente balzato alle cronache per i suoi risultati sia su strada che nel Ciclocross. Proprio in quest’ultima disciplina il ternano classe 2007, cresciuto tra le fila dell’Unione Ciclistica Foligno, ha raccolto le sue principali soddisfazioni, timbrando 7 vittorie personali nella sua stagione di debutto tra gli Juniores ed entrando in pianta stabile nei ranghi della nazionale di categoria. Classe da vendere abbinata anche a non banali doti di resilienza, su cui Serangeli ha fatto leva per tornare ad alti livelli a seguito di un brutto infortunio allo sterno patito a fine gennaio scorso, alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo di Hoogerheide. Alla consegna del premio hanno assistito con emozione anche Moreno Petrini e Mauro Angelucci, rispettivamente presidenti dell’UC Foligno e dell’UC Foligno Start, intervenuti in rappresentanza di una società che in anni recenti ha saputo affermarsi, nel contesto regionale e non solo, come una vera e propria fucina di talenti.

Due podi tricolori nella stagione del Bici Club Spoleto

La giostra delle premiazioni che ha scandito la serata ha coinvolto anche i portacolori del Bici Club, reduci da un’altra annata più che positiva sotto il profilo agonistico. Spazio in particolare agli M4 Marco Brunotti (argento ai Campionati Italiani CSI di Ciclocross) e Raffaele Cavalli (bronzo ai Campionati Italiani CSI di Cicloscalata), che hanno rinnovato l’importante tradizione della compagine guidata dal patron Siro Castellani con le rassegne tricolori. Risultati di peso a cui si è brindato con un occhio però già rivolto al 2025. Nel corso della serata c’è stata infatti occasione di presentare i nuovi innesti per la prossima stagione, destinati a puntellare un organico quantomai competitivo e ambizioso. Grazie alla visione e all’impegno del team manager Paolo Orazi, confermatissimo anche nelle vesti di atleta, alla squadra si aggregheranno Giuseppe Calabrese, Matteo Laureti ed Emanuele Mancini, tutti elementi dalle interessanti potenzialità che daranno al roster un plus in termini di freschezza e profondità.

Tanti ospiti anche sul fronte istituzionale

Il Bici Club ha costruito nel tempo anche delle profonde sinergie con il proprio territorio, facendosi promotore, limitandoci ai soli anni recenti, di iniziative come quella del Memorial Francesco Cesarini (gara per la categoria Giovanissimi ospitata presso l’iconico circuito del Giro della Rocca di Spoleto) e di “Pedalando nei Sogni” (concorso di disegno a tema bici riservato alle classi primarie del comprensorio). Legame confermato venerdì dall’ampio e autorevole parterre di esponenti istituzionali che, con la loro presenza, hanno voluto dare diretta testimonianza della loro amicizia con la società. Tra queste una speciale parentesi è stata rivolta a Stefano Lisci (vicesindaco di Spoleto nonché neoconsigliere regionale), insignito di una targa tesa a omaggiare il leale e fattivo sostegno ai numerosi progetti, anche di carattere sociale, portati avanti dal team. Restando in ambito cittadino ha partecipato anche Federico Cesaretti (capogruppo PD in consiglio comunale), mentre sul fronte sportivo non ha voluto mancare l’appuntamento Roberto Cocchieri, attuale vicepresidente del CR Umbria della Federciclismo, per il quale è anche candidato alla presidenza in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre. Tra gli invitati anche Paolo Forti (titolare Forti Costruzioni SRL), Giuseppe Gasperini (Pro Loco San Giacomo) e Gianpaolo Pannuzzi (Studio Tecnico GMG), che hanno idealmente pedalato al fianco del Bici Club soprattutto nell’attività di stampo organizzativo.

Sponsor di eccellenza per un’attività di eccellenza

L’evento ha infine permesso al gruppo sportivo spoletino di condividere un bel momento di festa coi suoi sponsor, omaggiati con il tradizionale cadeau a marchio Costa d’Oro, altro sostenitore storico del team. Nella lista spiccano il padrone di casa Claudio Sabatini (titolare dell’Albergo Ristorante La Macchia) e la dott.ssa Silvia Baronci, che con il suo centro fisioterapico FISIOLAB funge da prezioso punto di riferimento per tutti i tesserati. Come titolari delle rispettive aziende sono inoltre intervenuti Graziano Luzzi (Tecnokar Trailers), Fulvio e Raffaele Capone (Studio Interprofessionale Capone & Associati), Francesco Bartoli (Idealmontaggi) e Massimiliano Dell’Aira (Massimiliano Dell’Aira Photography e Video), senza dimenticare altri partner di rilievo come EcoEnergia, EuroVei srl, Marcucci Gomme, Legnami Bevilacqua e maglificio Gi-Esse Cycling. Un pacchetto di realtà di eccellenza nei rispettivi settori, che nel tempo sono entrati a far parte a pieno titolo di quella che, più che una formazione ciclistica, è un’autentica famiglia forgiata sui valori dello sport.

Marco Bea