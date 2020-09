Il Bici Club Spoleto apre bene il mese di settembre

Giorgio Fusi sfiora il podio nel Trofeo Macofin

di Marco Bea

Nuova uscita e nuovo risultato di rilievo per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti Elettrici”, impegnato mercoledì 9 settembre nel Trofeo Macofin. Lungo le curve dell’autodromo di Magione, prestato eccezionalmente al ciclismo, si è distinto in particolare Giorgio Fusi, che ha centrato un buon 4° posto nella categoria M7.

Per caratteristiche e tracciato la prova, replica di quella andata in scena sempre nel circuito intitolato a Mario Umberto Borzacchini lo scorso 26 agosto, è stata affrontata pancia a terra dai corridori per tutti i suoi 50 km complessivi, con la giostra dello sprint a decretare i piazzamenti finali delle varie categorie.

Dopo la 3° piazza siglata due settimane fa Giorgio Fusi ha dimostrato ancora una volta di gradire questo contesto di gara, ottenendo delle importanti conferme sia a livello di prestazione che di risultato. Le incognite dovute al lungo stop agonistico non hanno quindi gravato sull’esperto portacolori del Bici Club, presentatosi con uno stato di forma invidiabile alla ripresa delle competizioni.

Per il team l’obiettivo adesso sarà quello di dare continuità e di capitalizzare al massimo le poche occasioni rimaste in questa stagione 2020, inevitabilmente ridotta all’osso in termini di calendario. Pur con tutte le difficoltà del caso nella programmazione delle corse la compagine del patron Siro Castellani ha già individuato un paio di appuntamenti su cui puntare per il prosieguo di settembre, magari grazie anche alla crescita di altri elementi del roster. Nello specifico ad attendere il Bici Club ci sarà una doppia trasferta marchigiana, con una prova organizzata dal CSI a Grottazzolina il 12 settembre seguita dal Trofeo Campogiano del 19.