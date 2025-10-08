Il 9 novembre torna la Straquasar

  • Redazione
  • Ottobre 8, 2025
  • Atletica umbra
  • Letto 22

    • Torna il prossimo domenica 9 novembre la Straquasar, la gara podistica in programma nel territorio corcianese con partenza ed arrivo al Quasar Village. Si correrà una delle classiche degli ultimi anni del podismo umbro in un percorso che attraverserà una parte del paese di Solomeo, lungo un tracciato che sarà all’incirca di 10 chilometri e mezzo. La competizione sarà alla sua ottava edizione, partendo alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove sarà anche lo Walking Quasar (8 km), una camminata autogestita che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo attraversando le campagne e che si affiancherà alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole. La scelta degli organizzatori dello scorso anno di proporre un nuovo tracciato è stata dettata dalla volontà di renderlo più agevole ed anche più caratteristico, mantenendo al tempo stesso il giusto impatto naturale con il territorio, attraversando la campagna lungo un percorso inibito al traffico automobilistico. La gara sarà ancora organizzata dal Quasar Village insieme alle società dei l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il fondamentale apporto dell’Archi’s Comunicazione, che si propongono ancora di far vivere una giornata di sport nel territorio all’insegna della corsa e dello sport. Sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, a collaborare ci sono anche l’associazione L’Unanuova ed ovviamente la locale Amministrazione Comunale e la Protezione Civile per garantire la massima sicurezza lungo il tracciato. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Le preiscrizioni sono in corso all’indirizzo www.icron.it (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). E’ garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società e sarà riproposto il premio alla memoria di Eros Bastianini, che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della competizione ed a lui è infatti è stato deciso di intitolare il premio (in collaborazione con Euronics) destinato ai “senatori” della manifestazione, ovvero a coloro che che hanno preso parte a tutte le edizioni.

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Carpi-Perugia 2-0, incubo senza fine

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....