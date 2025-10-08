Il 9 novembre torna la Straquasar

Torna il prossimo domenica 9 novembre la Straquasar, la gara podistica in programma nel territorio corcianese con partenza ed arrivo al Quasar Village. Si correrà una delle classiche degli ultimi anni del podismo umbro in un percorso che attraverserà una parte del paese di Solomeo, lungo un tracciato che sarà all’incirca di 10 chilometri e mezzo. La competizione sarà alla sua ottava edizione, partendo alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove sarà anche lo Walking Quasar (8 km), una camminata autogestita che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo attraversando le campagne e che si affiancherà alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole. La scelta degli organizzatori dello scorso anno di proporre un nuovo tracciato è stata dettata dalla volontà di renderlo più agevole ed anche più caratteristico, mantenendo al tempo stesso il giusto impatto naturale con il territorio, attraversando la campagna lungo un percorso inibito al traffico automobilistico. La gara sarà ancora organizzata dal Quasar Village insieme alle società dei l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il fondamentale apporto dell’Archi’s Comunicazione, che si propongono ancora di far vivere una giornata di sport nel territorio all’insegna della corsa e dello sport. Sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, a collaborare ci sono anche l’associazione L’Unanuova ed ovviamente la locale Amministrazione Comunale e la Protezione Civile per garantire la massima sicurezza lungo il tracciato. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Le preiscrizioni sono in corso all’indirizzo www.icron.it (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). E’ garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società e sarà riproposto il premio alla memoria di Eros Bastianini, che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della competizione ed a lui è infatti è stato deciso di intitolare il premio (in collaborazione con Euronics) destinato ai “senatori” della manifestazione, ovvero a coloro che che hanno preso parte a tutte le edizioni.