Il 3 e 4 luglio l’open day della nuova scuola dell’infanzia di Spoleto della cooperativa Il Cerchio

La nuova scuola é in via del Sacro Cuore

Un importante appuntamento questo fine settimana, un’occasione per conoscere da vicino la nuovissima struttura che ospiterà bambini dai 3 ai 6 anni. Spazi ampi e luminosi, arredi certificati e insegnanti altamente formati saranno a completa disposizione dei bambini che avranno la possibilità di crescere in un ambiente sereno e tranquillo, a due passi dal centro della città.

La nuova scuola dell’infanzia sorge in via del Sacro Cuore a Spoleto ed è pronta per accogliere tanti piccoli amici a partire da settembre 2020, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Tante le nuove attività offerte, tra cui spicca l’insegnamento della lingua inglese, divenuta oramai essenziale nel dinamico mondo moderno, l’utilizzo di cibi biologici e a chilometro 0.

Vieni a vedere la nuova struttura, partecipa all’OPEN DAY in cui puoi incontrare i nostri insegnanti e le tante attività proposte!!!

Questi gli appuntamenti:

• Venerdì 3 luglio ore 18.30

• Sabato 4 luglio ore 10.00

• Sabato 4 luglio ore 18.30

Per motivi di sicurezza l’Open Day sarà svolto solo su prenotazione. Chiamando il numero 3490588294 puoi prenotare il tuo posto, ti aspettiamo!!!