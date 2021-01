Il 2021 per la Lega Spoleto inizia all’insegna della solidarietà

Donati giocattoli e alimenti alle persone bisognose del territorio

Il 2021 per la Lega Spoleto, è iniziato all’insegna della solidarietà.

Nel pomeriggio di ieri infatti, i leghisti spoletini, hanno donato alla Caritas di Spoleto, i giocattoli raccolti nelle tre giornate dedicate, in cui, molti cittadini, hanno portato alimenti a lunga conservazione, giocattoli e beni di prima necessità, presso la sede del partito di via XXV Aprile.

Quella di ieri è stata l’ultima giornata di consegna, precedentemente i ragazzi della Lega avevano donato, sempre alla Caritas, beni di prima necessità, ed alimenti e giochi ad una famiglia di giostrai del territorio.

Saranno i volontari della Caritas ed il suo responsabile, Don Edoardo Rossi, ad individuare le famiglie in difficoltà a cui, grazie alla generosità dei cittadini di Spoleto, verranno distribuiti giochi e derrate alimentari.

“Siamo molto soddisfatti della raccolta – affermano dalla Lega Spoleto- e ringraziamo i cittadini che hanno dimostrato un grande cuore, contribuendo fattivamente con la loro generosità, cosa assolutamente non scontata in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando. La mission di questa iniziativa, voluta fortemente dalla Lega, e realizzata anche grazie alla disponibilità della Caritas, è quella di regalare un sorriso, a chi sta soffrendo più di altri questo particolare periodo”.

“La pandemia – concludono dal carroccio – ci ha resi distanti, ma con questi piccoli gesti, vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi è meno fortunato di noi. Il nostro plauso va naturalmente anche a tutte le ragazze ed i ragazzi della Lega, e ai volontari che hanno collaborato, mettendo anche questa volta, a disposizione il loro tempo libero per dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno”.