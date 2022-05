Il 2010 Gravity Team organizza a Monteluco il 250W E-Bike Meeting

Il primo raduno in Umbria pensato e organizzato esclusivamente per i possessori di mtb a pedalata assistita

IL 2010 Gravity Team non è solo mountain bike a livello agonistico.

Proseguendo nel progetto di sviluppo e diffusione della mountain bike e promozione del territorio, domenica 29 Maggio si svolgerà l’evento 250W EBIKE MEETING organizzato dai ragazzi del team.

E’ il primo raduno in Umbria pensato e organizzato esclusivamente per i possessori di mtb a pedalata assistita (le e-mtb).

Ritrovo ore 08:00 ai prati del piazzale di Monteluco di Spoleto, con possibilità di scelta tra il percorso panoramico e quello adrenalinico.

Maggiori Informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento 250W EBIKE MEETING pubblicato sul social Facebook