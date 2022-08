La soddisfazione di Alleanza Civica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il 2° Rgt Granatieri di Sardegna “Cengio” di stanza nella nostra città, diventa realtà.

Come avevamo avuto modo di annunciare nei mesi scorsi, ed appreso anche dagli organi di stampa, il 1°settembre p.v. è prevista la cerimonia con la quale verrà di fatto ricostituito il reparto. Un lavoro che ci ha visto impegnati sin dal 2014 con l’allora Sindaco Cardarelli. In operoso silenzio abbiamo continuato il lavoro, nel solco tracciato dalla sua Amministrazione.

In occasione della serata conclusiva del Festival dei Due Mondi, la Presidente Tesei e l’ass.re Agabiti hanno incontrato il capo di Stato Maggiore dell’ Esercito Gen. C. A. Pietro Serino e il Gen. C. A. Massimo Scala.

Durante il cordiale incontro, la Presidente, che dopo la scomparsa del sindaco Cardarelli si è sempre battuta insieme all’ ass. Agabiti ed ai consiglieri di Alleanza Civica, era già stata rassicurata sul fatto che molto presto sarebbe stato riattivato il prestigioso reparto presso la caserma Garibaldi di Spoleto.

Il 1° settembre si potranno raccogliere i frutti di un meticoloso, discreto e costante lavoro, che non sarebbe stato possibile senza la sinergia con i tanti “Amici dei Granatieri” ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento.



Gruppo Alleanza Civica