“Il 2 aprile per riprenderci l’ospedale. Oggi è stata un’altra cosa”

LA POPOLAZIONE DI SPOLETO NON SOSTIENE LE INIZIATIVE DI CHI ACCETTA COMPROMESSI SUL PROPRIO DIRITTO ALLA SALUTE.

Una quarantina di persone, esponenti di partito, consiglieri comunali, rappresentanti di associazioni e qualche curioso. Popolazione non pervenuta. Non gioiamo né piangiamo, registriamo un dato già scritto nei 2 anni di silenzio, di complicità, di indifferenza, di spalle coperte all’ombra del Sindaco, da parte dei numerosi promotori dell’iniziativa.