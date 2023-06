Il 14 giugno l’intitolazione dei giardini di viale Matteotti a Francesco Spitella

La nota stampa di Spoleto Antifascista

IL 14 GIUGNO, GIORNO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ, AI GIARDINI PARTIGIANO FRANCESCO SPITELLA.

L’Amministrazione Comunale ha fatto sapere che il giorno 14 giugno, anniversario della Liberazione di Spoleto dal nazifascismo, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia per l’intitolazione al Partigiano Francesco Spitella, dei giardini di viale Matteotti, lato Piazza Carducci, a pochi metri dai quali si trova la casa natale di Spitella e dalla quale nel settembre 1943 partì per le nostre montagne per partecipare alla lotta di liberazione.

Noi, come Spoleto Antifascista saremo presenti, insieme all’ANPI e a tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e dell’uguaglianza, di cui Franco fu costose per tutta la vita.

Il pomeriggio alle ore 18 negli stessi giardini intitolati al Partigiano, si svolgerà l’annuale raduno organizzato da Spoleto Antifascista. Giornata di ricordi per un rinnovato impegno antifascista saranno accompagnati. Canti Popolari e un momento conviviale per brindare a un futuro da uomini liberi e uguali. L’ANPI porterà il suo saluto.

SPOLETO ANTIFASCISTA