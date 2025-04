Il 13 aprile il Lions Day a Spoleto

Domenica 13 aprile giornata mondiale per far conoscere il Lions, associazione internazionale con oltre 49000 club che operano e sono presenti in tutto il mondo. Anche il Lions club Spoleto sarà in piazza domenica 13 aprile per incontrare i cittadini e far conoscere le attività del club, sia a livello locale, sia unendosi a quelle che il Lions international porta avanti e sostiene in Italia e nel mondo. I soci del Lions club Spoleto, la mattina, saranno in piazza del Mercato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Nell’occasione sarà possibile portare occhiali non più utilizzati, che il club raccoglierà e consegnerà al centro di raccolta nazionale lions dove verranno sanificati e catalogati per poi essere distribuiti non solo nei paesi più bisognosi, ma anche in Italia presso strutture sanitarie e case di riposo a quanti possano averne bisogno. In piazza ci saranno anche i ragazzi del Leo club Spoleto, associazione giovanile del lion club international, che faranno conoscere le loro iniziative e offriranno degli ovetti di cioccolata il cui ricavato sarà destinato al loro service “BEL” per acquistare dei bastoni elettronici da destinare a persone ipovedenti,. Si tratta di bastoni che emettono dei suoni e consentono di rendere la persona ipovedente più autonoma. Per il pomeriggio della stessa giornata i soci del lions club, da sempre impegnati anche nel sociale e nel recupero dei beni culturali, hanno organizzato un’apertura straordinaria della chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Cecili. Un luogo imponente e suggestivo recentemente restituito alla città con il contributo del club in convenzione con la Confraternita della Misericordia e la Casa di Reclusione di Spoleto. La chiesa sarà visitabile, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.