Ieri l’AgriEuro Talent Day a Spoleto

Durante la mattinata di ieri, mercoledì 12 giugno, si è tenuto l’AgriEuro Talent Day, un evento organizzato dall’azienda e-commerce e dedicato ai neolaureati e laureandi selezionati per partecipare alla prima edizione di AgriEuro Talent Program. L’iniziativa, volta a individuare e coltivare giovani talenti provenienti dal mondo accademico, ha visto la candidatura di numerosi ragazzi, che hanno potuto presentare domanda di iscrizione fino al 31 maggio scorso. Tra questi, è stata selezionata una rosa di eccellenze che ha partecipato ieri mattina all’evento tenutosi presso la sede dell’azienda a Spoleto.

Il CEO di AgriEuro, Filippo Settimi, ha inaugurato l’incontro condividendo con i candidati selezionati la visione dell’azienda e augurando loro di poterli rivedere presto come membri della squadra AgriEuro. La CFO Alessia Settimi ha poi spiegato gli obiettivi del progetto AgriEuro Talent Program, sottolineando l’importanza di identificare e valorizzare i giovani talenti che potranno contribuire alla crescita aziendale e affrontare le sfide del domani.

La rosa di neolaureati e laureandi che ha preso parte all’evento, ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda sia nei suoi aspetti di business che nella dimensione più valoriale. Ad accompagnare i candidati in questo viaggio alla scoperta di AgriEuro, Cristiana Dionigi in qualità di HR Manager, l’addetto ufficio stampa Margot Masci e, per la parte tecnica, Roberta Melis, Business Process Manager di AgriEuro, insieme a Giacomo Pompei, Digital Project & Marketing Manager dell’azienda. Punto focale della giornata è stato il Laboratorio di Sviluppo, un workshop incentrato sulle soft skills e guidato dall’assessor certificato Francesca Sellani. Durante questa sessione, sono stati restituiti individualmente i risultati del Career Develop Report Hogan, un assesment individuale che permette di scoprire i propri punti di forza e le proprie attitudini in ambito lavorativo

La prima edizione dell’AgriEuro Talent Program ha suscitato ampio interesse con candidature ricevute da tutta Italia. Il processo di selezione andrà avanti nelle prossime settimane e prevede, per i vincitori finali, l’offerta di un contratto di lavoro e un percorso formativo Lean Six Sigma con rilascio di attestato finale.