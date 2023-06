I volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile in Emilia Romagna

Da Spoleto sono stati 13 a partire con il Contingente Umbria intervenuto nei territori colpiti

Sono rientrati giovedì scorso i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile dopo aver prestato servizio nelle attività di assistenza alla popolazione in Emilia Romagna. Marcello Gini, Saverio Ponti, Valeria Orsini, Maurizio Venturini e Lucio Vegliò sono partiti con il Contingente Umbria il 30 maggio per recarsi a Cesena.

Il gruppo è stato impegnato insieme agli altri volontari umbri presso il centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

“Un’esperienza importante e formativa – sono state le parole dei volontari – vissuta con i colleghi dell’Umbria e con il supporto dei colleghi del luogo che ringraziamo per la gentilezza e disponibilità“.

Nei giorni precedenti da Spoleto sono partiti anche Francesco Catalano, Guido D’Angeli e Fabio Militoni per prestare assistenza a Conselice, in provincia di Ravenna, con la Squadra Operativa Soccorso Fluviale dell’AVCC (Associazione Volontari Carabinieri in Congedo) equipaggiata con i mezzi Navara e Pathfinder, gommone, generatore di corrente, idropulitrice e gazebo. Con loro anche i volontari del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) Saverio Clarici, Stelvio Gauzzi, Roberta Gregori, Leonardo Porti e Gianluca Tili.

“ Desidero ringraziare i nostri concittadini che con grande senso del dovere e spirito solidaristico si sono uniti ai soccorsi in occasione dell’emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Anche in questo difficile momento la nostra comunità, attraverso il lavoro dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, ha fatto la sua parte, dando il proprio contributo e cercando di fornire aiuto e assistenza in una situazione ancora drammatica per tante famiglie”.