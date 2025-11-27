I vertici di Centro Destra a Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I massimi vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, saranno presenti sabato prossimo, 29 novembre, alle ore 16, presso la sala di Villa Redenta a Spoleto. Oltre ai Segretari regionali dei tre partiti, parteciperanno anche i Parlamentari umbri della coalizione, nonché i rappresentanti di cdx nelle varie istituzioni. Un momento di confronto, aperto alla cittadinanza, per iniziare un cammino unitario verso le prossime elezioni amministrative, al fine di elaborare una proposta concreta per lo sviluppo della città. Non a caso il titolo che si è voluto dare all’evento è: 500 giorni per cambiare Spoleto. L’intento ovviamente è quello di creare le condizioni per ritornare alla guida della città, dopo una gestione totalmente fallimentare dell’Amministrazione Sisti-Lisci.

La città ha perso e continua a perdere irripetibili opportunità offerte dagli incentivi finanziari messi in atto dal Governo nazionale, affidando la gestione del territorio all’ improvvisazione e al becero clientelismo. Una situazione allarmante che ormai è sotto gli occhi della comunità intera, anche di quella che si ostina a non guardare per non vedere. Manca assolutamente un progetto di insieme atto a riscattare Spoleto nel contesto regionale e nazionale, azione questa che la coalizione di cdx vuol iniziare a costruire unitariamente già da subito. Per questa ragione l’incontro di sabato sarà principalmente incentrato sulla raccolta e recezione di proposte, osservazioni e consigli da parte di chi vuol apportare un costruttivo contributo di idee.

Un primo passo di un lungo cammino insieme.

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia