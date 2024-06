I Vaporetti danno inizio alla edizione 58 con novità e tradizione

A questa edizione dei Vaporetti partecipano 40 equipaggi per la categoria senior e 7 equipaggi per la categoria Under 18.

L’organizzazione della manifestazione sarà portata a termine dalla struttura operativa che collabora con l’Associazione Vaporetti e con l’AVIS

Da qui al 29 giugno si svolgeranno una serie di eventi a corredo e la manifestazione inizia con la presentazione degli equipaggi e delle miss che si terrà al Circolo Spoleto (ex circolo tennis) in Viale Matteotti alle ore 21 del 14 giugno,

In questa nuova cornice verranno presentate le miss partecipanti al concorso e i vaporetti. La serata sarà diretta da Fabio Pinchi con l’aiuto di Sara Baviglia e di Meeriem Naanami.

Successivamente lunedì 17 giugno si terrà, presso il ristorante Zengoni alle ore 21, il briefing con gli equipaggi per comunicare le modalità di svolgimento della gara con particolare attenzione agli aspetti regolamentari e di rispetto del regolamento che quest’anno è stato rivisitato in alcuni aspetti tecnici e specifici.

A partire da martedì 18 si inizierà a organizzare il percorso di gara con cadenze e modalità prestabilite nel piano organizzativo.

Entro venerdì 21 dovranno essere raggiunte tutte le prescrizioni previste dal piano di sicurezza.

A percorso ultimato inizieranno le prove del venerdì e del sabato e la gara del sabato e della domenica.

Siamo riusciti a confermare la presenza dei maxischermi e delle riprese televisive. Quindi la gara si svolgerà come solito in una cornice di pubblico che potrà usufruire anche stavolta di una diretta del percorso. Inoltre l’evento sarà trasmesso in diretta streaming-

All’interno della manifestazione è stato realizzato il consueto progetto scuola che ha portato sia alla realizzazione di circa 800 disegni da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e circa venti bozze di manifesto tra i quali è stato scelto il manifesto ufficiale della 58 Corsa dei Vaporetti.

Potete visionare l’elenco degli iscritti e il programma nell’ambito del nostro nuovo sito web www.vaporettispoleto.it