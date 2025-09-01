I Solisti dello Sperimentale con l’Umbria Ensemble e Claudio Brizi per un concerto dedicato al repertorio barocco

Domenica 7 settembre alle ore 18.00 all’Oratorio del Crocifisso di Foligno, nell’ambito della rassegna “Chi non sa far stupir vada alla striglia” realizzata dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno, si terrà il concerto Pallidetto mio sole.

Protagonisti, i solisti dello Sperimentale Beatrice Caterino e Ariadna Vilardaga (soprani), e Joaquin Echave Cangemi (tenore), l’Umbria Ensemble con Angelo Cicillini (violino I), Cecilia Rossi (violino II), Luca Ranieri (viola) e Maria Cecilia Berioli (violoncello), e Claudio Brizi al clavicembalo.

Il programma musicale esplora il repertorio barocco proponendo una selezione di arie, duetti e brani strumentali di Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Evaristo Felice Dall’Abaco, Antonio Vivaldi, Francesco Durante, Georg Friedrich Händel e Giovanni Battista Pergolesi.

Ingresso libero.