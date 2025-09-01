I Solisti dello Sperimentale con l’Umbria Ensemble e Claudio Brizi per un concerto dedicato al repertorio barocco

  • Redazione
  • Settembre 1, 2025
  • CULTURA
  • Letto 46

    • Domenica 7 settembre alle ore 18.00 all’Oratorio del Crocifisso di Foligno, nell’ambito della rassegna “Chi non sa far stupir vada alla striglia” realizzata dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno, si terrà il concerto Pallidetto mio sole.

     

    Protagonisti, i solisti dello Sperimentale Beatrice Caterino e Ariadna Vilardaga (soprani), e Joaquin Echave Cangemi (tenore), l’Umbria Ensemble con Angelo Cicillini (violino I), Cecilia Rossi (violino II), Luca Ranieri (viola) e Maria Cecilia Berioli (violoncello), e Claudio Brizi al clavicembalo.

     

    Il programma musicale esplora il repertorio barocco proponendo una selezione di arie, duetti e brani strumentali di Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Evaristo Felice Dall’Abaco, Antonio Vivaldi, Francesco Durante, Georg Friedrich Händel e Giovanni Battista Pergolesi.

     

     

    Ingresso libero.

    Share

    Articolo precedente

    Il Menotti Art Festival da Casa Menotti a Montereale (Aq) completamente sold out

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....