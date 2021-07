I sindacati chiedono un incontro al Commissario Prefettizio: “Da tre mesi nessuna risposta”

La nota di Cgil, Cisl e Uil

Sono passati 3 mesi – si legge in una nota delle Organizzazioni Sindacali – da quando Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro alla commissaria prefettizia di Spoleto dottoressa Tiziana Tombesi per discutere di tasse, tariffe e bilancio comunale. È inaccettabile che ancora non ci sia una risposta e una data per l‘incontro.

Ricordiamo alla commissaria – proseguono Cgil, Cisl e Uil – che rappresentiamo anche a Spoleto decine di migliaia di lavoratori e di pensionati che stanno subendo in maniera pesante la crisi che colpisce la città del Festival.

Nel richiedere questo appuntamento, – sottolineano – ribadiamo che in tutti i comuni del territorio gli incontri si stanno facendo e quindi sarebbe singolare che la città che ha più bisogno di confronto veda un’assenza di dialogo.

Ciò nella consapevolezza che il confronto con le forze sociali è sempre stato costruttivo per il territorio e per la difesa delle fasce più deboli della società.

Pertanto – concludono – invitiamo a convocarci quanto prima per superare questo momento di stallo nel dialogo tra istituzioni e sindacato.