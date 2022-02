‘I signori del doping’, a Spoleto la presentazione del libro di Alessandro Donati su Alex Schwazer

L’incontro, in programma sabato 5 marzo alle ore 17 a Palazzo comunale sarà moderato dai giornalisti Attilio Bolzoni (Domani) e Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport).

Sabato 5 marzo alle ore 17 è in programma la presentazione del libro edito da Rizzoli ‘I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer’ scritto Alessandro Donati, Maestro dello Sport specializzato nell’atletica e simbolo mondiale della lotta contro il doping.

L’iniziativa, che si terrà nella Sala Spoletium di Palazzo comunale, sarà moderata dai giornalisti Attilio Bolzoni, firma storica di Repubblica che attualmente collabora con Domani, e Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport. Nel corso della presentazione interverrà in collegamento anche Alex Schwazer.

Il libro racconta la vicenda sportiva di Alex Schwazer, campione olimpico a Pechino 2008 nella 50 km di marcia, squalificato per doping poco prima di Londra 2012 proprio in seguito ad una segnalazione dello stesso Donati che, in vista delle Olimpiadi di Rio 2016, accetta di allenarlo. Inizia così quella che, in un mondo ideale, dovrebbe essere una storia positiva: un atleta che “si redime” e torna a praticare sport pulito grazie all’impegno e alla professionalità di un allenatore integerrimo. Al contrario il percorso di Schwazer e Donati si trasforma nell’incubo e nella persecuzione che vengono ricostruiti con ricchissima documentazione in questo libro che ha un ritmo serrato da spy-story.

Domenica 6 marzo alle ore 9.30, sempre a Palazzo comunale, Alessandro Donati terrà una conferenza sportiva su ‘Formazione giovanile: rapporto tra la forza e le capacità coordinative’.

I due appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto.