I rappresentanti dello Spoleto City Forum a colloquio con l’assessore regionale alla Sanità

L’incontro si terrà lunedì 14 giugno

Lunedì 14 giugno pv una delegazione dello Spoleto City Forum incontrerà l’Assessore alla Sanità della Regione dell’Umbria, Luca Coletto. L’incontro, ristretto ad una delegazione delle Associazioni aderenti nel rispetto delle norme di sicurezza, servirà per fare il punto sulla situazione del reintegro dei servizi all’interno dell’Ospedale San Matteo, fortemente condizionato dalla drammatica carenza di personale. Cercheremo di sapere dall’Assessore quali strategie immediate intende adottare la Regione per addivenire ad una qualche soluzione in proposito, soprattutto per ciò che concerne il punto nascite, servizio ancora da reintegrare.





Affronteremo anche la tematica legata al futuro del nostro Nosocomio, in previsione del’annunciato progetto di collaborazione con Foligno e la Valnerina che dovrà sfociare in una proposta di razionalizzazione dei servizi da far recepire dal prossimo Piano Sanitario Regionale. Non di minore valenza infine, il destino dei servizi territoriali, con in primis la RSA (Residenza Sanitaria Assistita): importante che esca dall’ospedale, ma è fondamentale che non abbandoni il nostro territorio. L’esito dell’incontro sarà ampiamente divulgato.