I ragazzi de Le Ville trionfano ai campionati nazionali di Canicross

La soddisfazione della Cooperativa Sociale Il Cerchio

“Nel corso del weekend, presso l’azienda agricola Gasperini a Beroide, si sono svolti i campionati nazionali di Canicross, un evento eccezionale che ha visto protagonisti anche i nostri ragazzi con disabilità. Favoriti dalla bella giornata e con il supporto di amici e volontari, tutti i partecipanti hanno dato il massimo, affrontando con determinazione il tracciato previsto. Anche i nostri Antonio, Rita e Loredana hanno percorso il tracciato supportati dalle guide esperte di Happy Dog Village, le quali hanno saputo integrare perfettamente le loro abilità. L’avventura dei nostri 3 atleti si è conclusa nel migliore dei modi, fra tanti applausi e divertimento. Una menzione particolare vogliamo farla per Rita Fiorini, la quale è riuscita a terminare il tracciato con un ottimo tempo, aggiudicandosi il trofeo della categoria adpapted.

Ognuno dei nostri ragazzi speciali ha vissuto un’esperienza unica che ricorderà per sempre, in una vera e propria festa di sport e socializzazione. Le attività di questo tipo sono molto importanti per la promozione del benessere fisico ma anche per una componente sociale, laddove i nostri ragazzi si sono sentiti parte integrante di un gruppo strutturato.

Desideriamo ringraziare Paolo Gianfelici e tutta la società Happy Dog Village per aver regalato ai nostri ragazzi questa bellissima esperienza, che speriamo di replicare presto.”

Così la nota stampa della Cooperativa Sociale Il Cerchio.