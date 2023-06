I protagonisti del calcio spoletino festeggiati da Istituzioni e tifosi. Non solo sport al Gran Gala “Visti dalla Tribuna”

Successo per la raccolta fondi a favore della Caritas

Il calcio di ieri e di oggi, analogie e differenze. Se ne è parlato giovedì pomeriggio sul palco allestito nell’area polivalente della Pro Loco di San Venenzo in un dibattito organizzato dal periodico “Visti dalla tribuna”, che al primo anno di uscita ha fatto registrare notevole interesse da parte degli appassionati. Non è stata solo una rimpatriata con protagonisti del calcio spoletino che si sono ritrovati in qualche caso dopo alcuni decenni, come è avvenuto tra Massimo Roscini ed il suo “allievo” Andrea Di Salvatore, che a 51 anni gioca ancora nella Seconda categoria marchigiana, o di Gianni Troiani. Particolarmente interessante l’intervento del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, che non si é limitato al saluto istituzionale ma, da ex calciatore ed appassionato, ha sottolineato come la tecnologia ha stravolto,ad esempio, il racconto giornalistico della partita. Gli allenatori Ezio Brevi, Alberto Favilla, Alberto Raggi, il direttore sportivo della Casertana, Alessandro Degli Esposti ed il portiere della Vis Pesaro, Alessandro Farroni sono intervenuti al talk scow proposto dal giornalista Mario Mariano, affiancato da una elegantissima Rebecca Antonini, reduce da alcune esperienze televisive su Rai 1 e dalla ex conduttrice di La 7, Paola Berrettini, che hanno coinvolto nel dibattito anche Darwin Pastorin, una penna storica del giornalismo sportivo scritto e televisivo, il quale ha raccontato le imprese di grandi campioni come Paolo Rossi e Diego Maradona. La manifestazione, alla quale hanno partecipato oltre 250 persone, è stata anche l’occasione per premiare alcuni tra gli atleti ed atlete sui quali sono puntati i riflettori: dalla giovanissima tennista Ginevra Batti, reduce dal torneo ad inviti di Wimbledon al nazionale “under 14” di boxe, Adelmo Gabriele Giacomelli, a Maria Giulia Ferroni, calciatrice a 5 del Foligno, neo promosso nella massima serie. Poi, è stata la volta dei ragazzi del calcio integrato della Ducato, applauditissimi dal pubblico, alle squadre del comprensorio spoletino Spoleto, Ducato, Polizia Penitenziaria, e Bacigalupo. Poi, il momento clou con la consegna dei premi “Fantasia” a Carlo Di Salvatore della Ducato, e Liborio Zuppardo dello Spoleto; “Miglior giovane” a Filippo Sabatino della Ducato e Manuel Leone dello Spoleto e “Fair play” a Nicola Cuna della Ducato e Rodriguez Ndedi dello Spoleto. Gli organizzatori, insomma, con Renzo Berti infaticabile ideatore e direttore di “Visti dalla tribuna”, hanno centrato anche l’obbiettivo di una raccolta fondi per la Caritas diocesana: gli sportivi spoletini hanno risposto con grande generosità, come sempre. Il ringraziamento della Caritas diocesana è stato espresso dal direttore, don Edoardo Rossi, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo riescono a coagulare le risorse più sane della comunità. Un contributo particolare, insieme agli sponsor Urbani Tartufi, Oleificio Pietro Coricelli, Azienda Farmacie Comunali e Cs Banqueting, è stato dato dal vice presidente spoletino di Confcommercio, Massimo Parmegiani.